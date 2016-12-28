Компания Google запретила своим сотрудникам ездить в Россию без специального разрешения от юридического департамента. Об этом стало известно из письма главного евангелиста Google Джейми Касапа, которое он направил организаторам одного российского IT-мероприятия, пишет издание Firrma.

«К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение. Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента. Видимо, это связанно с некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность компании», — говорится в письме.

В самой компании на запрос издания не ответили.

Напомним, в августе этого года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google на 438 млн рублей за нарушение законодательства о конкуренции. В ФАС посчитали, что компания предоставляла неравный доступ к компонентам Android для разработчиков приложений.

Уже в ноябре ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на 500 тысяч каждую за невыполнение этого решения. А в середине декабря ФАС возбудила еще одно дело в отношении компании — в связи с неисполнением предписания ФАС.