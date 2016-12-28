Новым прокурором Крыма назначен Олег Камшилов. Об этом сообщается на сайте госсовета республики.

Кандидатуру Камшилова на пост прокурора Крыма выдвинул генпрокурор России Юрий Чайка, позднее это предложение одобрили депутаты крымского парламента.

«Первое и самое главное – это защита социальных прав крымчан. Эта работа будет продолжена. Создание условий для жизни как для граждан, проживающих на территории республики Крым, так и для гостей является важнейшим приоритетом», — озвучил Камшилов приоритеты своей работы.

С ноября 2015 года и до недавних пор Олег Камшилов занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. До этого он работал помощником прокурора Марьяновского района Омской области.

Напомним, в сентябре этого года Наталья Поклонская, которая стала первым прокурором Крыма после присоединения полуострова к России в 2014 году, написала заявление об уходе со своего поста. Отставка связана с тем, что Поклонская перешла на работу в Госдуму.

Вместе с тем, она не исключила, что по истечении депутатского срока она сможет вернуться на работу в органы прокуратуры.