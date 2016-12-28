Верховный суд Чечни оставил в силе приговор журналисту «Кавказского узла» Жалауди Гериеву, осужденному на три года за незаконный оборот наркотиков.

На заседании адвокаты Гериева просили отменить приговор, который ранее вынес Шалинский районный суд приговор. Вместе с тем, суд согласился со стороной обвинения и оставил приговор без изменения.

Защита Гериева назвала решение Верховного суда Чечни незаконным и заявила о намерении подать кассационную жалобу.

Напомним, 5 сентября Шалинский районный суд приговорил Жалауди Гериева к трем годам колонии по части 2 статьи 228 УК РФ за хранение наркотиков (марихуаны) в особо крупном размере. По версии следствия, рано утром 16 апреля Гериев отправился на кладбище на окраину соседнего селения Курчалой, чтобы употребить наркотики.

«Кавказский узел» считает дело в отношении Гериева сфабрикованным. В тот день Гериев из своего селения Майртуп выехал в Грозный, чтобы там сесть на самолет в Москву, куда он направлялся для участия в юридическом семинаре по приглашению Института права и публичной политики. Однако в районе селения Цоцин-юрт маршрутное такси было остановлено, и трое неизвестных мужчин вытащили Гериева на улицу (очевидцы похищения свидетельствовали об этом), и посадили в машину.

Сам журналист говорил, что его вывезли в лес, где избивали и душили. По словам Гериева, его обвиняли в работе против властей Чечни и заставили признаться в хранении марихуаны. Позже журналист отказался от этих показаний.

«Отсутствие прямых доказательств вины Гериева и давление на него в ходе следствия дают основания полагать, что уголовное преследование корреспондента "Кавказского узла" связано с его профессиональной деятельностью», — считают коллеги журналиста.