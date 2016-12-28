Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что слова его руководителя Анны Анцелиович об «институциональным сговоре» в контексте применения допинга российскими спортсменами, процитированные в газете The New York Times, были искажены и вырваны из контекста.

Комментируя вышедшую в The New York Times статью, где приводятся слова Анцелиович, в РУСАДА пояснили, что глава агентства указала журналисту Ребекке Руиз на то, что в последнем докладе эксперт Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

«К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство «РУСАДА» признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у «РУСАДА» нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта», — говорится в заявлении агентства.

Ранее в газете The New York Times вышла статья, в которой говорилось, что Анцелиович назвала «институциональным сговором» применение допинга российскими спортсменами. Газета подчеркнула, что это первый случай, когда российские официальные лица признают наличие сговора. Однако Анцелиович, как ранее и другие официальные представители России, отрицает, что к этому могло быть причастно руководство страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что необходимо проверить, «насколько действительны слова, которые ей (главе РУСАДА – ред.) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте».

Напомним, что именно The New York Times в мае этого года опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию. Макларен выпустил уже два доклада. В последнем, например, говорилось, что 12 спортсменов, получивших медали в Сочи, употребляли допинг (в том числе — четыре золотых медалиста).