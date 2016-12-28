Сегодня два источника «Новой газеты» сообщили об отставке первого заместителя министра МВД по ЧР Апти Алаудинова. По сообщению первого источника, от Алаудинова потребовали уйти в отставку в связи с недавним нападением на Грозный, в ходе которого погибли четверо сотрудников полиции.

В результате объявленной контр-террористической операции нападавшие (молодые люди, все – жители Чечни, не числившиеся в незаконных вооруженных формированиях и не стоявшие на экстремистском профилактическом учете) были большей частью ликвидированы, несколько человек были взяты живыми. Само нападение стало полной неожиданностью для чеченских силовиков, что глава Чечни воспринял как полный провал агентурной работы полицейских.

Также, по информации источника «Новой газеты», в отставку может уйти целый ряд высокопоставленных сотрудников МВД по ЧР, а также начальников районных ОМВД Чечни.

По версии другого источника, Апти Алаудинов должен был написать заявление об отставке по собственному желанию сегодня утром, после острого личного конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На должность первого заместителя министра МВД по ЧР рассматривается кандидатура руководителя ОМВД РФ по Гудермесскому району Юсупа Байсултанова (ранее занимал должность командира специального батальона патрульно-постовой службы полиции (ППСП) «Грозный» МВД по ЧР).

Апти Алаудинов неоднократно фигурировал в федеральных СМИ в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий. Известно о конфликте Алаудинова с сотрудниками Сводной мобильной группы правозащитников, которую возглавляет член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель «Комитета по предотвращению пыток» Игоря Каляпин.

Игорь Каляпин несколько раз обращался в следственные органы с заявлениями о проведении проверки и возбуждении уголовного дела против Алаудинова в связи с фактами пыток, о которых сообщали заявители (жители Чечни), обращавшиеся за помощью к правозащитникам. В ходе нападения на офис СМГ в декабре 2014 года Алаудинов официально отказался обеспечить безопасность сотрудников СМГ, которых преследовали неустановленные лица.

Апти Алаудинов долгие годы входил в ближайшее окружение Рамзана Кадырова и считался могущественным, опасным и весьма одиозным человеком в Чечне.

Последний скандал, в котором засветился Апти Алаудинов, связан с восстановлением Шаройского района, которое началось после знаменитого апрельского обращения жителя села Кенхи Шаройского района Рамазана Джалалдинова к президенту России Путину.

Именно Алаудинов по приказу Кадырова курировал восстановление района, на которое было выделено до 600 млн рублей из фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова.

В ноябре житель Кенхов Рамазан Джалалдинов вынужден был бежать из своего села после того, как ему угрожал Аладудинов. Джалалдинов хотел донести до сведения главы Чечни информацию о реальном (и плачевном) положении дел с восстановлением Шаройского района, однако Алаудинов пытался не допустить утечки порочащей его информации. В связи с этим, по свидетельству Джалалдинова, Алаудинов угрожал незаконным уголовным преследованием и даже убийством жителю Кенхов, отобрал у него паспорт и пытался ограничить его свободу передвижения. Адвокат Рамазана Джалалдинова Петр Заикин обратился в связи с этими фактами с заявлением в следственные органы.

Отставка господина Алаудинова и, вероятно, не только его одного, – это первая такого рода реакция главы Чечни на случившееся в Грозном нападение. В декабре 2014 года после нападения боевиков на Грозный, которая также была совершенно неожиданной для чеченских силовиков, такой реакции не последовало, а все руководство МВД по ЧР осталось тогда на своих местах.

«Новая газета» пыталась дозвониться до господина Алаудинова, однако весь день он сбрасывает звонки. Сотрудница пресс-службы МВД по ЧР, услышав вопрос «Новой газеты» и фамилию Алаудинова, также бросила трубку, а затем перестала отвечать.