Новая газета

Помощника главы Росприроднадзора задержали за взятку в 15 млн рублей

Общество

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Помощника главы Росприроднадзора задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сотрудника Росприроднадзора Дмитрия Валензу задержали  при попытке получить 15 млн рублей от исполняющего обязанности главы департамента ведомства по ЦФО, в отношении которого проводилась служебная проверка.

Вместе с ним был задержан предприниматель Рафис Купкенов. Как отмечают в СК, за деньги подозреваемые обещали помочь чиновнику «в решении вопроса о положительном результате проводимой в отношении него проверки», но «в действительности соучастники такими полномочиями не обладали».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В ходе допроса задержанные признали вину. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение.

Теги:
взятки, чиновники, москва, задержания

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