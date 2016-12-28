Мосгордума обязала столичных депутатов согласовать встречи с избирателями с органами власти, передает ТАСС.

Порядок организации и проведения встреч будет регулироваться законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». По словам замглавы комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилла Щитова, согласовывать нужно будет все встречи депутатов с избирателями, кроме собраний.

«Если вы проводите встречу в формате собрания, то это формат, который по федеральному закону не требует согласования с органами власти», – отметил он.

Шохов добавил, что это решение было принято «в целях обеспечения безопасности и самих участников этого публичного мероприятия, и других жителей столицы, которые не являются участниками данного мероприятия, но находятся рядом».

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Мосгордумы накануне. Как отмечала автор поправок к закону Татьяна Портнова, сейчас порядок проведения встреч столичных депутатов с избирателями не определен, а потому «налицо пробел в правовом регулировании данного вопроса».

Федеральный закон о митингах обязывает организаторов предупреждать о проведении мероприятия за 10 дней, а также согласовывать с властями время, место и количество участников. За несоблюдение правил предусмотрен штраф.