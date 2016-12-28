Посольство России в сирийском Дамаске попало под обстрел. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«28 декабря в 13:00 и 13:19 мск Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от её территории», — говорится в сообщении.

В МИД обстрел назвали «провокацией экстремистов» и подчеркнули, что рассматривают инцидент как «подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита».

Как считают в ведомстве, обстрел российского посольства должны категорически осудить все, кто противостоит вызовам и угрозам терроризма.

«Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы Посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов», — добавили в российском МИДе.

В октябре здание дипмиссии России в Дамаске подверглось минометному обстрелу с территорий, подконтрольных «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Нусра», террористическая организация, запрещенная в России). В результате атаки посольству был причинен материальный ущерб, однако никто не пострадал. В министерстве иностранных дел России тогда заявили, что рассматривают обстрел «как следствие действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей».