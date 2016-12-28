Пресненский суд Москвы приговорил «теневых банкиров» Сергея Магина и Вадима Рыбальченко к восьми с половиной годам лишения свободы за обналичивание и вывод 122,3 млрд рублей за рубеж, передает Интерфакс.

Суд признал финансистов виновными в организации преступного сообщества, созданного для незаконного занятия банковской деятельностью и получения дохода. Вместе с тем, суд оправдал их по обвинению в незаконном образовании юридического лица. Магина и Рыбальченко также обязали выплатить штрафы в размере 1,5 млн рублей. Сами финансисты не признали свою вину.

Три других участника группировки получили сроки от трех с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы, еще семь фигурантов дела получили условные сроки.

По данным следствия, в 2012 году Магин и Рыбальченко создали группировку, в которую входили еще 12 человек. В 2012-2013 годы через подконтрольные им юридические лица, прежде всего ОАО АКБ «Маст-Банк», они обналичили, конвертировали и вывели за рубеж около 169 млрд рублей.

Делом главного оператора этих процессов, финансиста Сергея Магина, известного как «Сергей 2%», занималась группа оперативников во главе с экс-главой антикоррупционного ведомства МВД генералом Денисом Сугробовым.