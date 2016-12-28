Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подверглась кибератаке, которую могли организовать российские хакеры, сообщает Le Monde.

Как сообщила изданию представитель организации Наташа Раджакович, атака была совершена в конце октября.

В результате хакеры могли получить доступ к электронным письмам и личным файлам сотрудников ОБСЕ. Всем 57 странам, входящим в организацию, сообщили об атаке, однако решения объявить о случившемся принято не было, пишет Le Monde.

Источники издания полагают, что за атакой стоит хакерская группировка APT28, также известная как Fancy Bear (другие ее названия — Sednit, Sofacy, Pawn Storm и Tsar Team). Собеседники Le Monde отмечают, что группировка, предположительно, действует в интересах российской разведки. При этом власти России неоднократно отрицали причастность к кибер-атакам.

Ранее международная компания ESET опубликовала доклад об атаках, которые совершали хакеры Fancy Bear. В частности, сообщалось, что они попытались взломать хакеров проекта «Шалтай-Болтай», который прославился взломами аккаунтов российских чиновников.

Кроме этого, в октябре хакеры опубликовали новые документы о спортсменах, которые принимали запрещенные препараты с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Также хакеров связывают со взломом серверов штаба Демократической партии США. Документы были опубликованы на сайте WikiLeaks.