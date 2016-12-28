Роспотребнадзор уточнил список косметических средств, которые не подпадают под месячный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Документ опубликован на сайте ведомства.

Как сказано в письме ведомства, запрет не касается спиртосодержащих косметических средств, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, или консистенцию, которая не позволяет использовать продукт в качестве суррогата алкоголя.

В документе отмечается, что стоимость спиртосодержащей продукции, которая существенно ниже минимальной стоимости алкоголя, «может являться критерием отнесения к рисковой продукции».

Ранее объединение розничных сетей по продаже парфюмерно-косметической продукции «Дрогери союз» предупредило Роспотребнадзор о риске возникновения искусственного дефицита косметических товаров и последующем росте цен на них из-за приостановки продаж спиртосодержащей непищевой продукции крепостью более 25%.

Как писал «Коммерсант», из-за этого ритейлерам пришлось бы отказаться от продажи довольно широкого спектра косметических товаров. В частности, в Пермском крае с полок убрали лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%, цена которого превышает 400 рублей.

Напомним, накануне вступил в силу 30-дневный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. Он введен после массового отравления в Иркутской области концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, погибли более 77 человек.