Россия, Турция и Иран намерены согласовать проект разделения Сирии на неофициальные зоны влияния. Об этом агентству Reuters рассказали анонимные источники.

По данным агентства, соответствующие договоренности пока находятся в «зачаточном состоянии». Согласно проекту, в Сирии появятся региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой нынешним президентом Башаром Асадом.

Reuters отмечает, что Асад сможет остаться у власти до следующих президентских выборов, которые состоятся в 2021 году.

С помощью этой сделки, пишет агентство, Иран хочет сохранить наземный коридор для поставок оружия шиитскому ливанскому движению «Хезболла», а Турция намерена получить контроль над приграничной территорией на севере страны, которая сейчас подконтрольна сирийским курдам.

По словам собеседника агентства, знакомого с позицией России, схему необходимо согласовать с властями Сирии, повстанцами, со странами Персидского залива и США.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Турция и Россия согласовали план перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Им предложат прекратить боевые действия с 29 декабря. При этом режим перемирия не будет распространяться на борьбу с террористическими организациями.