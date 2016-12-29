Администрация президента США Барака Обамы в ближайшее время озвучит новые санкционные меры против России, которые вводятся из-за предполагаемого вмешательства страны в американские выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двоих высокопоставленных чиновников.

Источники издания не уточнили, какие меры будут приниматься американскими властями, однако подчеркнули, что они будут носить ограниченный характер из-за риска эскалации кибервойны. Среди возможных вариантов, пишет Reuters, обсуждались экономические санкции, публикация компрометирующей информации о российских чиновниках или олигархах, а также ограничения для российских дипломатов.

Комментируя сообщения о возможном введении новых санкций против России, избранный президент Дональд Трамп заявил, что США следует «заняться своей жизнью».

«Нам следует заняться своей жизнью. Я думаю, компьютеры очень сильно осложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит», — сказал Трамп.

О введении санкций может быть объявлено уже на этой неделе. Как пишут американские СМИ, они будут включать в себя экономические меры и дипломатическое осуждение действий России. Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что США введут новые санкции против России, которые затронут в том числе лично президента Владимира Путина.

По мнению официальных представителей США, Россия пыталась повлиять на политический процесс через кибератаки. Об этом, в частности, заявлял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, назвав это «выходящими за рамки вещами».

В Кремле эти обвинения несколько раз отвергали. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно создают врага в виде России ради использования его в предвыборной кампании.