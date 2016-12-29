Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита по подозрению в хищении полутора миллиардов рублей, передает «Фонтанка».

Как утверждает издание, ему вменяют хищение на 1,5 млрд рублей, выделенных на порт: по версии следствия, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы.​ Дело возбуждено по статье «мошенничество» (159 УК РФ).

Израйлит был задержан 28 декабря. По словам его адвоката Александра Почуева, сотрудники ФСБ пришли в штаб-квартиру «Усть-Луга с обыском.

Порт Усть-Луга — один из основных портов Петербурга, которым управляет одноименная компания. Порт упоминался в связи с уголовными делами, в частности, в деле бизнесмена Дмитрия Михальченко: его и руководство ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» подозревали в контрабанде большой партии коньяка Courvoisier 1912 года, провезенного через порт «Усть-Луга» под видом строительного герметика.