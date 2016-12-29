Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) пригрозила оставить некоторые объекты строительства космодрома «Восточный» без электричества из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстроя».

На данный момент долги генподрядчика за электроэнергию составляют 17 млн рублей. Как отметили в ДЭК, еще в середине декабря руководству «Дальспецстрой» сообщили о предстоящем отключении электроэнергии, однако погашение долга не последовало.

С 9 января энергетики пообещали усилить ограничение поставок электроэнергии на объекты «Дальспецстроя», которые могут затронуть строительные площадки космодрома Восточный.

«В энергокомпании надеются, что руководство Дальспецстроя и Роскосмоса найдет возможность осуществления расчетов в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать», — добавили в ДЭК.

Строительство космодрома Восточный началось в 2011 году. Оно сопровождалось жалобами рабочих на отсутствие зарплаты и уголовными делами в отношении субподрядчиков предприятия, которое вело стройку.

В мае этого года суд в Хабаровске начал рассматривать уголовное дело против бывшего руководства «Дальспецстроя» и экс-спикера местной думы о хищении денег при строительстве Восточного. Фигурантами дела являются бывший начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий Хризман, его сын, бизнесмен Михаил Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, а также бывший председатель думы Хабаровского края Виктор Чудов. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.