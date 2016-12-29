Основная фаза поисково-спасательной операции в Черном море, где потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны, завершена. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета. Сейчас обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут «выкладку». Выкладка поможет экспертам выяснить обстоятельства произошедшего и является стандартной процедурой при расследовании авиакатастроф.

Также источник агентства рассказал, что спасатели нашли 19 тел погибших. 17 из них и все фрагменты тел уже доставлены спецрейсом в Москву для опознания.

Ранее спасатели обнаружили и подняли со дна Черного моря два бортовых самописца. Как сообщают источники ТАСС, третий черный ящик Ту-154 разрушен. Издание «Лайф» опубликовало расшифровку речевого бортового самописца самолета (подлинность официально не подтверждалась), из которой можно сделать вывод, что у экипажа возникли проблемы с закрылками.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).