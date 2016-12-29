Три идеологические платформы «Единой России» могут быть упразднены по итогам предстоящего в конце января съезда партии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, речь идет о патриотической, консервативной и либеральной платформах, которые могут упразднить из-за того, что они «больше не выполняют функцию расширения электората».

«В настоящий момент, я считаю, есть более актуальные методы работы с гражданами. Для людей в регионах разделение позиции “Единой России” на некие идеологические платформы вообще непонятно»,– сказал заместитель секретаря генсовета партии по идеологии Евгений Ревенко.

Информацию о возможном упразднении платформ подтвердил и секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов. «Да, мы думаем над этим», — сказал он.

Как отмечает «Коммерсант», идеологические движения «Единой России» — клуб «4 ноября», «Гражданская инициатива», «Государственно-патриотический» и «Либеральный» клубы — были созданы в 2005-2007 году, когда в партии объединились сторонники разных политических взглядов.

По итогам съезда 2012 года они были оформлены в три идеологические платформы: социально-консервативная, праволиберальная и патриотическая. К этому времени, пишет издание, «идеологическая внутрипартийная дискуссия практически прекратилась».