Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков — «Банка на Красных воротах» и «НКБ». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как сказано в заявлении ЦБ, лицензия у «Банка на Красных воротах» была отозвана из-за неисполнения организацией законов, регулирующих сферу банковской деятельности, и нормативных актов Центробанка. Помимо этого «Банк на Красных воротах проводил высокорискованную кредитную политику и размещал денежные средства в некачественные активы. Организация занимала 275-е место в банковской системе России по величине активов.

Банк «НКБ» лишили лицензии на осуществление банковской деятельности из-за нарушения закона о противодействии отмыванию денег. «НКБ» также не исполнял требования по запрету части банковских операций, говорится в заявлении ЦБ. Он занимал 527-е место в банковской системе России.

Оба банка были участниками системы страхования вкладов.

АКБ «Банк на Красных Воротах» (БНКВ) был создан в 1993 году, его основным акционером, помимо прочих, является и ПАО «Мостотрест», крупный пакет акций которого ранее контролировался Аркадием Ротенбергом и его сыном Игорем.