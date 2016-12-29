Роспотребнадзор исключил возможный дефицит косметических средств на рынке после запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

«Риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены», –приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Накануне сети магазинов бытовой химии и парфюмерии направили в Роспотребнадзор письмо с требованием смягчить ограничение на продажу продукции с содержанием спирта свыше 25%. Объединение розничных сетей «Дрогери союз» предупредило о риске возникновения искусственного дефицита косметических товаров и последующем росте цен на них из-за приостановки продаж.

Как писал «Коммерсант», из-за ограничительной меры ритейлерам пришлось отказаться от продажи довольно широкого спектра косметических товаров. В частности, в Пермском крае с полок убрали лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%, цена которого превышает 400 рублей.

Позже Роспотребнадзор уточнил список косметических средств, которые не подпадают под месячный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Запрет не коснется спиртосодержащих косметических средств, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, или консистенцию, которая не позволяет использовать продукт в качестве суррогата алкоголя.

Мера по ограничению продажи спиртосодержащей продукции введена после массового отравления в Иркутской области концентратом для ванн «Боярышник». В результате отравления погибли 77 человек.