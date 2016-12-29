Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о возможной отставке заместителя министра МВД РФ по ЧР генерала Апти Алаудинова не соответствует действительности.

Информацию источников «Новой газеты» о том, что от Алаудинова потребовали уйти в отставку, Кадыров назвал «пустыми разговорами». По словам Кадырова, вчера он «как обычно» встретился с Апти Алаудиновым и главой МВД Чечни Русланом Алхановым и обсудил «первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни».

«Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность», — написал Кадыров в инстаграме.

Накануне два источника «Новой газеты» сообщили об отставке Апти Алаудинова. По сообщению первого источника, от Алаудинова потребовали уйти в отставку в связи с недавним нападением на Грозный, в ходе которого погибли четверо сотрудников полиции. По версии другого источника, Апти Алаудинов должен был написать заявление об отставке по собственному желанию, после острого личного конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Также, по информации источника «Новой газеты», в отставку может уйти целый ряд высокопоставленных сотрудников МВД по ЧР, а также начальников районных ОМВД Чечни.

Апти Алаудинов неоднократно фигурировал в федеральных СМИ в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий. Известно о конфликте Алаудинова с сотрудниками Сводной мобильной группы правозащитников, которую возглавляет член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель «Комитета по предотвращению пыток» Игоря Каляпин.

Последний скандал с участием Апти Алаудинова связан с восстановлением Шаройского района, которое началось после знаменитого апрельского обращения жителя села Кенхи Шаройского района Рамазана Джалалдинова к президенту России Путину.