При крушении самолета Ту-154 Минобороны техника работала нештатно. Об этом на пресс-конференции о предварительных итогах расследования сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Очевидно, что работы техники была нештатной», — заявил министр.

Как заявил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов, изученные переговоры пилотов, которые длились десять секунд, указывали на начало нештатной ситуации.

По его словам, изначально комиссия выдвинула более 15 версий крушения самолета.

«После получения данных с накопителей, количество версий уменьшилось два раза», - сказал он.

Вместе с тем, версия теракта на борту самолета полностью пока не исключается.

«После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы о том, что теракта, во всяком случае взрыва, не борту не было. Но бывают не только взрывы, а другие способы терактов. Пока эту версию не снимаем», — сказал он.

На уточняющий вопрос о возможном характере теракта, Байнетов ответил, что «кроме взрыва могло быть механическое воздействие любого рода, не обязательно теракт связан со взрывом».

По его словам, работой над этой версией занимаются спецслужбы, однако подчеркнул, что она не является основной.

Накануне спасатели завершили основный этап поисковой операции в Черном море. По словам Соколова, спасатели обследовали более 130 кв километров надводной, почти 70 кв километров подводной поверхности. Водолазы обнаружили более тысячи фрагментов самолета, который, по словам министра, практически полностью разрушился при ударе об воду, что усложнило поиски.

По последним данным, на сушу подняты 19 тел, также обнаружено более 230 фрагментов. Для опознания судмедэксперты проводят генетические экспертизы.

Напомним, утром 25 декабря Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).