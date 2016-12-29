Во время полета командир разбившегося в Черном море Ту-154 произнес фразу, свидетельствующую об «особой ситуации» на борту. Об этом сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов на пресс-конференции о предварительных итогах расследования авиакатастрофы.

«Радиообмен был крайне краток. Особая ситуация была в течение 10 секунд. Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали», — сказал Байнетов.

«Все было достаточно штатно, но была одна фраза, которая говорит о развитии особой ситуации. Больше она нам ни о чем не говорит», — добавил он.

Таким образом представитель Минобороны прокомментировал публикацию издания «Лайф» расшифровки слов экипажа, где пилоты якобы говорят о неисправности закрылок. При этом в комиссии не смогли подтвердить подлинность аудио и подчеркнули, что запись, о которой говорит «Лайф», не могла поступить с речевого самописца, так как первым был найден параметрический «черный ящик».

Вместе с тем, полученные при первичной расшифровке данные, не подтверждают версию о том, что на борту произошел взрыв, ответил Байнетов. Однако от версии теракта комиссия окончательно не отказывается, так как на борту могло быть «механическое воздействие».

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».