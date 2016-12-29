В ночь на четверг в столичном парке «Кусково» задержали активистов, протестующих против вырубки деревьев.

Как сообщил "Новой" местный активист Владимир Залищак, 28 декабря к 10 часам вечера на границу парка со стороны строющейся

властями города Северо-восточной хорды прибыла техника в составе семи

автобусов полиции и бригады лесорубов с бензопилами. По сигналу

дежурных, стоящих в парке лагерем, вскоре на место прибыла группа

жителей района Вешняки, попытавшаяся остановить уничтожение деревьев.

Семь человек из них тогда же оказались зажержаны правоохранителями и провели ночь в отделении.

Ранее на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с

правозащитниками, состоявшейся 8 декабря, вопрос о угрожающем парку строительстве подняли представители российского "Гринпис". Тогда глава государства пообещал "поговорить с Собяниным". Но несмотря на президентское обещание накануне Нового года вырубки деревьев вдоль будущей хорды продолжились.

В настоящее время полиция уже оципила парк по периметру, по

свидетельству активистов стражи порядка задерживают всех, кто так или

иначе пытается проникнуть на территорию парка. По их словам за ночь

строителями уже было вырублено около 12 га леса, непосредственно

приегающего к будущей магистрали.

Как об этом писала "Новая", конфликт вокруг строительство хорды

начался еще летом, тогда протесты горожан заставили приостановить

вырубки, несмотря на задержания активистов и столкновения защитников парка с полийией и ЧОП, обслуживающих застройщика.

Тогда же заместитель председателя президентского Совета по правам

человека Евгений Бобров обратился в Генеральную прокуратуру с

просьбой проверить законность вырубки деревьев в московском парке

«Кусково».

Городские власти в свою очередь заявляют, что строительсво не

затрагивает парковой территории и не угрожает охраняемому природному памятнику, а вырубка проводится в полосе отвода железных дорог, а не на территории парка.