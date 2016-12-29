Президент России Владимир Путин заявил о достигнутых договоренностях о прекращении огня в Сирии и готовности сторон начать мирные переговоры, передает Интерфакс.

Глава государства одобрил идею сокращения российского военного присутствия в Сирии на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.

По словам Путина, правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня. Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры.

«Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — сказал Путин.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня начнет действовать с 00:00 часов 30 декабря, гарантами перемирия будут Россия и Турция. Режим не будет распространяться на «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), «Фронт ан-Нусру» и другие связанные с ними группировки. В ведомстве отметили, что организации, которые откажутся соблюдать перемирие, перейдут в разряд террористических.

Шойгу также отметил, что переговоры с сирийской оппозицией продолжались два месяца.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия, Турция и Иран собираются согласовать проект разделения Сирии на неофициальные зоны влияния. По словам собеседников агентства, в Сирии появятся региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой нынешним президентом Башаром Асадом.

Как отмечает Reuters, соответствующие договоренности пока находятся в «зачаточном состоянии».

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. В конфликте участвуют правительственные войска, группировки повстанцев и исламисты, в том числе «Исламское государство».