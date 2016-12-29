Россия должна быть готова к «отключению от мирового интернета» в случае ухудшения отношений с Западом. Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

В интервью телеканалу RT Клименко рассказал о том, что в отношениях России и Запада высока вероятность «тектонических сдвигов» в сторону ухудшения, а потому перед властями стоит задача «отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев».

«Наши западные партнёры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета», — заявил Клименко.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает», — добавил Клименко, говоря про законопроект о защите критически важной инфраструктуры страны.

В августе «Ведомости» сообщили, что Министерство связи и массовых коммуникаций России разработало поправки в закон «О связи», регулирующие российский сегмент интернета. Как писало издание, проект предусматривает введение понятия критической инфраструктуры интернета, к элементам которой относятся национальная доменная зона, инфраструктура по ее обслуживанию, система точек обмена трафиком и так называемая государственная информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российской части интернета. Однако глава министерства Николай Никифоров опроверг эту информацию.