Стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью построен, а разрешение на ввод на эксплуатацию уже выдано, передает Интерфакс со ссылкой на губернатора Георгия Полтавченко.

«Стадион построен. Разрешение на ввод есть. На мой взгляд, город получил уникальный объект», — рассказал губернатор. По его словам, завершение строительства позволяет начать работы по приспособлению под требования ФИФА.

Полтавченко отметил, что власти придерживаются «той сметы и тем корректировкам, которые были летом». На закупку иностранного оборудования потрачено «всего 4 млрд рублей».

Основные средства строительства пошли в экономику Петербурга, заверил губернатор. Смета подведут к Кубку Конфедерации.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства — компанией «Инжтрансстрой Спб» (входит в «Трансстрой»). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ — 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей).

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове — стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий — составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.