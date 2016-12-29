Президент России Владимир Путин подписал указ «Об упразднении Федерального агентства специального строительства», сообщает пресс-служба Кремля.

Функции Спецстроя передаются Минобороны. В министерство перейдут 200 гражданских служащих центрального аппарата и штат военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при Спецстрое.

В сообщении говорится, что ликвидация проводится в целях совершенствования системы государственного управления.

Кроме того, в ведение Минобороны передается ФГБУ «Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства» и ФГУПы, находящиеся в ведении Спецстроя.

Согласно указу, Минобороны является правопреемником Спецстроя, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Кроме того, правительству поручается в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом и представить предложения по приведению актов президента РФ в соответствие с указом.

Указ вступает в силу со дня подписания. Все организационные вопросы поручено завершить до 1 июля 2017 года. К этому же сроку правительство должно внести в Госдуму законпроект о внесении в законодательство изменений в связи с упразднением Спецстроя.

22 декабря министр обороны Сергей Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя. Сообщалось, что его заменят восемь ФГУПов, которые сосредоточатся на строительстве специальных объектов военного ведомства.