Прокуратура Германии отпустила выходца из Туниса, задержанного ранее по подозрению в организации теракта в Берлине, передает Associated Press.

Подозреваемого задержали накануне, его имя следователи не раскрыли. 40-летнего тунисца разыскали благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке убитого исполнителя теракта.

Как выяснилось в результате следственных действий, он «не тот человек, с которым контактировал Анис Амри (исполнитель теракта)».

Как сообщает Reuters, в Риме и его окрестностях полицейские провели спецоперацию по поиску причастных к берлинскому теракту. Силовики обыскали три дома, в которых, предположительно, исполнитель теракта Анис Амримог находиться ранее.

19 декабря грузовик сбил посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц. В результате 12 человек погибли и около 50 пострадали. «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

В грузовике были найдены документы выходца из Туниса Аниса Амри и его отпечатки пальцев. 23 декабря Амри убили полицейские близ вокзала в Милане.