Президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий военнослужащим возможность заключать краткосрочные контракты для борьбы с терроризмом за пределами России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Военнослужащие получают право на заключение контракта сроком действия до одного года для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за границей.

В правительственном законопроекте говорится, что из-за активных действий террористических организаций в мире увеличилась необходимость повышения мобильности войск и формирования нештатных подразделений для оперативного решения краткосрочных задач. Речь идет об операциях по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций.

Ранее в декабре был принят соответствующий законопроект. Он предоставляет военнослужащим право заключать контракт на срок не более чем на один год для участия в антитеррористических операциях или операцию по поддержанию мира и безопасности за пределами территории России, а также в походах кораблей. Для заключивших краткосрочный контракт отменяется трехмесячный испытательный срок.