Мина, выпущенная из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, попала на территорию посольства России, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Снаряд упал около входа в консульский отдел. Взрыв нанес «незначительный материальный ущерб», пострадавших в результате обстрела нет.

«Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Это второй обстрел российского посольства в Дамаске за последние двое суток. Накануне мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии, еще одна — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.