Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил продлить санкции против юридических и физических лиц РФ еще на год, сообщает пресс-служба совета.

Кроме того, совет вел новые санкции против российских физических и юридических лиц. В частности, санкции введены в отношении некоторых депутатов Госдумы от Крыма, а также госслужащих из правоохранительных органов и судов.

СНБО также объявил о санкциях в отношении бывших руководителей Украины, находящихся в розыск и «причастных к финансированию террористической деятельности и агрессии против Украины».

В сентябре 2015 года Украина ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц.

В санкционном списке оказались 388 физических лица, в число которых попали сотрудники ТАСС, РИА Новости, «Известий», «Российской газеты», НТВ и Первого канала. Санкции применены также в отношении 105 юридических лиц, среди которых концерн «Алмаз-Антей», «Банк Москвы», «Газпромбанк», Первый канал, НТВ, «Россия 24», «Аэрофлот» и другие.

Позже президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц.