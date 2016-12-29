Президент России Владимир Путин не стал подписывать принятый Госдумой и Советом Федерации законопроект о создании системы «Контингент обучающихся», включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости обучающихся, сообщает пресс-служба Кремля.

О своем решении Путин проинформировал спикеров обеих палат парламента Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина. Президент отметил, что принял во внимание озабоченность общественности в связи с необходимостью защиты интересов родителей и детей, однако, по его мнению, сперва надо проработать перечень конкретных сведений, содержащихся в системах «Контингент обучающихся», и определить тех, кому разрешено иметь доступ к таким данным.

В систему учета, предусмотренную законопроектом, предполагалось включить информацию о количестве детей, учащихся в той или иной образовательной организации. Кроме того, должен был быть создан реестр всех организаций, работающих по государственным образовательным программам.

Глава комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Вячеслав Никонов в беседе с ТАСС заявил, что нужно провести в Госдуме парламентские слушания по отклоненному законопроекту. Он напомнил, что законопроект разработало правительство, чтобы собрать на одной платформе те данные, которые сейчас содержатся об учащихся на сайтах разных образовательных организаций. По мнению Никонова, «сейчас эти данные не являются защищенными».

Ранее в четверг Путин подписал законопроект, предоставляющий военнослужащим возможность заключать краткосрочные контракты для борьбы с терроризмом за пределами России.