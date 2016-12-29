Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Из страны высылают сотрудников двух дипмиссий, а также будут закрыты два консульства — в Нью-Йорке и Мэриленде.

По словам собеседника агентства, дипломатам предоставили 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Уже с завтрашнего дня им запретят доступ на территорию диппредставительств.

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов считает, что санкции США являются бесперспективными. «Станционная истерия демонстрируют полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США», — заявил он.

Такие действия были предприняты в качестве ответа на давление России на американских дипломатов, а также действия россиян-дипломатов, которые США сочли «несовместимыми с дипломатической практикой».

По информации SkyNews, в Мэриленде и Нью-Йорке закрыты два дипломатических жилых комплекса, якобы использовавшихся для разведки.

В Госдепартаменте США подтвердили эту информацию и заявили, что высылают 35 российских дипломатов из-за хакерских атак

Кроме того, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций. Под них подпали ГРУ и ФСБ.