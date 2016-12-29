Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за хакерских атак. Документ опубликован на сайте департамента финансов.

Ограничительные меры связаны с тем, что хакеры, работающие на российское правительство, посягнули на независимость американской избирательной системы: они якобы передавали информацию из американских организаций избирательному штабу Дональда Трампа.

Среди организаций, подпавших под санкции — Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России. Также санкции введены в отношении организаций «Специальный технологический центр», «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и «ЦОР Секьюрити».

Санкции наложены на шестерых человек. В список внесены глава ГРУ Игорь Коробов, трое других высокопоставленных руководителях спецслужбы — Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов, а также подозреваемые в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев.

Собственность всех шестерых фигурантов списка будет арестована на территории США.

Как отметил Обама, он ввел новые санкции после «неоднократных частных и публичных предупреждений». Такие меры «являются необходимым и адекватным ответом на усилия, которые направлены на причинение вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения», считает он.

О том, что в четверг будут введены санкции ранее сообщил CNN. Источники телеканала рассказали, что правительство США планирует «некоторые внезапные действия» агентурного характера.

Кроме того, в рамках санкций Госдепартамент объявил о том, что из США в течение 72 часов будут высланы 35 российских дипломатов, а два диппредставительства России — в Нью-Йорке и Мэриленде — будут временно закрыты.

Ранее власти США официально объявили, что за кибератаками на избирательную систему стояли российские хакеры. ЦРУ, в частности, обвинило Россию во взломе серверов Демократической партии, чтобы помочь Трампу.