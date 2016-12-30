Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в осложнении отношений между странами после введения американской стороной санкций.

«Мы рассматриваем новые санкции против России, российских дипломатов и их семей как недружественный акт. Объявленные 29 декабря санкции направлены на подрыв отношений России и США. Они не останутся без ответа», — говорится в заявлении дипмиссии.

Announced on December 29 sanctions are aimed directly at undermining #Russia🇷🇺 #US🇺🇸 bilateral relations. They won't be left unanswered — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) December 30, 2016

По версии источника CNN, Москва уже определилась с ответными мерами. Утверждается, что российские власти решили закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой, в частности, учатся дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады. Также источник говорит, что представителям американского посольства запретили отдыхать в доме отдыха в Серебряном Бору.

Ранее власти США приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов, объяснив это тем, что члены дипмиссии действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом». Президент США Барак Обама также ввел санкции против пяти российских организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.

В США считаю, что российские хакеры совершили две крупные кибератаки на американскую партию, посягнув на независимость американской избирательной системы: они якобы передавали информацию из американских организаций избирательному штабу Дональда Трампа.

За несколько дней до введения санкций газета The New York Times также сообщала, что Барак Обама мог определить условия применения кибероружия против России в ответ на хакерские атаки, однако тогда источники издания утверждали, что власти США не намерены открыто выступать против России. Действительно, 16 декабря президент США заявлял, что разведданные дают ему «большую уверенность в том, что русские стояли за хакерскими атаками» на компьютерную систему Демократической партии.

В Кремле эти обвинения несколько раз отвергали. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно создают врага в виде России ради использования его в предвыборной кампании.