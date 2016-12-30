Российские дипломаты в США пожаловались на отсутствие билетов в Москву
Российские дипломаты, которых США высылает из страны, столкнулись с трудностями при покупке билетов в Россию, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал собеседник агентства.
По его словам, дипломаты планируют добраться из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов найти билеты до Москвы. А новогоднюю ночь, по всей видимости, работники дипмиссии проведут в самолете.
«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — отметил источник.
Ранее власти США приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов, объяснив это тем, что члены дипмиссии действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом». Президент США Барак Обама также ввел санкции против пяти российских организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.
Такое решение было принято в связи с тем, что в США уверены: российские хакеры совершили две крупные кибератаки на американскую партию, посягнув на независимость американской избирательной системы. Хакеры якобы передавали информацию из американских организаций избирательному штабу Дональда Трампа.
За несколько дней до введения санкций газета The New York Times также сообщала, что Барак Обама мог определить условия применения кибероружия против России в ответ на хакерские атаки, однако тогда источники издания утверждали, что власти США не намерены открыто выступать против России. Действительно, 16 декабря президент США заявлял, что разведданные дают ему «большую уверенность в том, что русские стояли за хакерскими атаками» на компьютерную систему Демократической партии.
В Кремле эти обвинения несколько раз отвергали. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно создают врага в виде России ради использования его в предвыборной кампании.