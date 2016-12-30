Российские дипломаты, которых США высылает из страны, столкнулись с трудностями при покупке билетов в Россию, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дипломаты планируют добраться из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов найти билеты до Москвы. А новогоднюю ночь, по всей видимости, работники дипмиссии проведут в самолете.

«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — отметил источник.

Ранее власти США приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов, объяснив это тем, что члены дипмиссии действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом». Президент США Барак Обама также ввел санкции против пяти российских организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.

Такое решение было принято в связи с тем, что в США уверены: российские хакеры совершили две крупные кибератаки на американскую партию, посягнув на независимость американской избирательной системы. Хакеры якобы передавали информацию из американских организаций избирательному штабу Дональда Трампа.

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За несколько дней до введения санкций газета The New York Times также сообщала, что Барак Обама мог определить условия применения кибероружия против России в ответ на хакерские атаки, однако тогда источники издания утверждали, что власти США не намерены открыто выступать против России. Действительно, 16 декабря президент США заявлял, что разведданные дают ему «большую уверенность в том, что русские стояли за хакерскими атаками» на компьютерную систему Демократической партии.

В Кремле эти обвинения несколько раз отвергали. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно создают врага в виде России ради использования его в предвыборной кампании.