Полиция задержала восемь человек, подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В правоохранительных органах уверены, что именно они напали на сотрудников вневедомственной охраны, в результате чего погиб представитель национальной гвардии.

По данным источника ТАСС, задержанные причастны к ряду ограблений и разбоев.

«Задержанные лица являются жителями разных регионов России и входят в организованную группу. Они причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия», — сказал собеседник агентства.

В четверг вечером задержанные напали на сотрудников управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии, когда правоохранительные органы приехали на вызов об ограблении продуктового магазина в поселке Роговское. Преступники застрелили 30-летнего сержанта УВО и скрылись, похитив два табельных пистолета и автомат.

Задержать нападавших удалось по горячим следам. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.