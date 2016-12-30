Комиссия парламента Турции одобрила проект поправок в конституцию страны, которые расширяют полномочия президента, сообщает Anadolu. Эти поправки три недели назад внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития.

Поправки предполагают, что пост премьер-министра будет устранен, а исполнительная власть перейдет президенту и вице-президенту. Кроме того, возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет, а число парламентариев увеличивается с 550 до 600.

Окончательное решение будет принято на референдуме, который может пройти в марте или апреле 2017 года.

За проведение референдума выступают правящая партия и Партия националистического движения. Однако другие партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — против введения в Турции президентской системы вместо парламентской. Они обвиняют президента Турции в стремлении установить единоличную власть.

Ранее британское издание The Guardian сообщало, что поправки предполагают, что Реджеп Эрдоган сможет остаться у власти до 2029 года.