Установленный в Сирии режим перемирия был нарушен менее чем через два часа посла начала, утверждает Reuters.

По данным организации Syrian Observatory for Human Rights, повстанцы попытались атаковать позиции правительственных войск в провинции Хама.

Сами противники действующего президента обвинили армию Башара Асада в артиллерийском обстреле двух поселков в провинции Идлиб.

Ситуация нормализовалась прошедшей ночью, и к утру пятницы столкновения прекратились.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о достигнутых договоренностях о прекращении огня в Сирии и готовности сторон начать мирные переговоры. Также российский лидер одобрил сокращение российского военного присутствия в Сирии.

По словам Сергея Шойгу, Россия и Турция должны быть гарантами перемирия. Режим не будет распространяться на «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), «Фронт ан-Нусру» и другие связанные с ними группировки. В Миниобороны отметили, что организации, которые откажутся соблюдать перемирие, перейдут в разряд террористических.