Версия о теракте на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не подтверждается, сообщает источник Интерфакса, знакомый с ходом расследования.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — сказал собеседник агентства.

Также, по его данным, не будет больше прорабатываться версия и сложных метеоусловиях.

Основная версия: технический и человеческий факторы, которые потенциально в совокупности могли привести к авиакатастрофе.

«Будут дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива», — добавил источник.

Ранее в Минобороны официально подтвердили, что, как показали черные ящики, на борту самолета могла возникнуть «особая ситуация».

«Радиообмен был крайне краток. Особая ситуация была в течение 10 секунд. Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали», — сказал Байнетов.

Таким образом представитель Минобороны прокомментировал публикацию изданием «Лайф» расшифровки слов экипажа, где пилоты якобы говорят о неисправности закрылок.

Однако в комиссии не смогли подтвердить подлинность аудио и подчеркнули, что запись, о которой говорит издание, не могла поступить с речевого самописца, так как первым был найден параметрический «черный ящик».

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).