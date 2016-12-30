Подозреваемые в нападении на сотрудников управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии признали свою вину, сообщили в Следственном комитете.

«В настоящее время с ними проводится комплекс следственных действий. При допросе они дали признательные показания. В ближайшее время фигурантам дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

В пятницу утром официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых. По данным источников информагентств, задержанные причастны к ряду ограблений и разбоев.

«Задержанные лица являются жителями разных регионов России и входят в организованную группу. Они причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия», — сказал собеседник агентства.

В четверг вечером напали на сотрудников управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии, когда правоохранительные органы приехали на вызов об ограблении продуктового магазина в поселке Роговское. Преступники застрелили 30-летнего сержанта УВО и скрылись, похитив два табельных пистолета и автомат.

Задержать нападавших удалось по горячим следам. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.