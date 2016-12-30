По итогам 2016 года инфляция в России, по предварительной оценке Росстата, составит 5,4%.

Согласно материалам статистической службы, в декабре рост цен составит 0,4%.

В 2015 года инфляция сложилась на уровне 12,9%, а в декабре прошлого года рост цен составил 0,8%.

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне инфляции по итогам года.

«Самый лучший показатель был у нас в 2011 году – это было 6,1%. В этом году у нас будет уверенно меньше 6%. Скорее всего, а мы так думали, что будет 5,7–5,8%, скорее всего, будет где-то в районе 5,5%. То есть это рекордно низкий уровень инфляции», — сказал президент.