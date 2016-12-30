Министерство иностранных дел России предложило президенту объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата.

Также министр Сергей Лавров предложил запретить США пользоваться двумя объектами в Москве.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений. Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге», — сказал министр.

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Эти меры должны стать ответом на решение США выслать из страны 35 российских дипломатов. Вашингтон объяснил это тем, что члены дипмиссии действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Президент США Барак Обама также ввел санкции против пяти российских организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.

Такое решение было принято в связи с тем, что в США уверены: российские хакеры совершили две крупные кибератаки на американскую партию, посягнув на независимость американской избирательной системы. Хакеры якобы передавали информацию из американских организаций избирательному штабу Дональда Трампа.

За несколько дней до введения санкций газета The New York Times также сообщала, что Барак Обама мог определить условия применения кибероружия против России в ответ на хакерские атаки, однако тогда источники издания утверждали, что власти США не намерены открыто выступать против России. Действительно, 16 декабря президент США заявлял, что разведданные дают ему «большую уверенность в том, что русские стояли за хакерскими атаками» на компьютерную систему Демократической партии.

В Кремле эти обвинения несколько раз отвергали. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно создают врага в виде России ради использования его в предвыборной кампании.