Четырех российских скелетонистов временно отстранили от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады 2014 года, сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.

Имена спортсменов пока не разглашаются в соответствии с правилами федерации.

Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года.

«Это тяжелое для нас время в мире спорта — после публикации доклада Макларена. Федерация готова принять все необходимые для поддержки чистоты спорта меры. Это потребует совместных усилий со стороны всех заинтересованных сторон. Федерации России по бобслею подтвердила, что готова оказать полную поддержку в расследовании ситуации», — сказал президент международной федерации Иво Ферриани.

Ранее канадский профессор Ричард Макларен, которому было поручено расследовать ситуацию с допингом, выпустил свой второй доклад. В нем, например, говорилось, что российских 12 спортсменов, получивших медали в Сочи, употребляли допинг (в том числе — четыре золотых медалиста).

Российские официальные лица неоднократно признавали, что проблема допинга существует, но российское руководство не причастно ни к каким сговорам. Так, в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин подчеркнул, что в стране «никогда не создавалась государственная система допинга».

Несмотря на позицию России, ранее в декабре Международная федерация бобслея и скелетона перенесла место проведения мирового первенства в немецкий город Кенигзее, хотя изначально чемпионат должен был пройти в Сочи.