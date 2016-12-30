Министерство иностранных дел России опровергло закрытие американской школы в Москве в ответ на новые санкции США.

«Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали" свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее в пятницу источники CNN заявили, что российские власти решили закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой, в частности, учатся дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады.

Однако официально стало известно, что Министерство иностранных дел России предложило президенту объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений. Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге», — сказал министр.

Эти меры должны стать ответом на решение США выслать из страны 35 российских дипломатов. Вашингтон объяснил это тем, что члены дипмиссии действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Президент США Барак Обама также ввел санкции против пяти российских организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.

Такое решение было принято в связи с тем, что в США уверены: российские хакеры совершили две крупные кибератаки на американскую партию, посягнув на независимость американской избирательной системы. Хакеры якобы передавали информацию из американских организаций избирательному штабу Дональда Трампа.

В Кремле эти обвинения несколько раз отвергали. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно создают врага в виде России ради использования его в предвыборной кампании.