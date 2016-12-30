Ростехнадзор предложил в целях безопасности оборудовать новые жилые дома электроплитами, вместо газовых плит, сообщает Russia Today.

По данным телеканала глава Ростехнадзора Алексей Алешин написал депутату Госдумы Валерию Рашкину письмо с предложением запретить использовать газ «как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах». Он предложил принять такое решение для «исключения взрывов и пожаров».

Пресс-служба Ростехнадзора подтвердила РИА Новости наличие такого письма. «Речь идет не о запрете использования бытового газа в многоквартирных домах, а о необходимости модернизации самой существующей системы, в рамках которой можно задуматься, ведомстве.

Ростехнадзор не имеет полномочий контролировать соблюдение требований газовой безопасности в многоквартирных домах, отметил собеседник агентства: ею занимаются органы государственного жилищного надзора субъектов России, а Ростехнадзор лишь выступил с инициативой обсуждения этого вопроса.

В качестве альтернативы газу обсуждалось укомплектование жилых домов электроприборами, учитывая то, что использование газа для приготовления пищи составляет около 1% от общего его потребления в России.

«В любом случае решение будет принимать не Ростехнадзор. Но, действительно, такое письмо было, потому что причинами аварии в большинстве случаев являются человеческие факторы», — заявил представитель ведомства.

Взрывы бытового газа нередко регулярно происходят в жилых многоквартирных домах на территории России. Взрывы приводят к частичным обрушениям зданий и гибели людей. В частности, в ноябре в результате ЧП в жилом доме в Иваново погибли шесть человек, восемь пострадали.