Президент России Владимир Путин ответил отказом на предложение министерства иностранных дел выслать из страны 35 американских дипломатов, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация [избранного президента США Дональда] Трампа», — сказал он.

Глава государства заверил, что никого высылать из страны не будут, а также он пригласил детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет необходимости давать «срочный» ответ на новые санкции США. Вывод, по словам представителя Кремля, Путин сделает, учитывая, что администрации действующего президента США Барака Обамы «осталось три недели».

Накануне департамент финансов США ввел санкции в отношении шести россиян и пяти российских юридических лиц. Санкции, в частности, введены в отношении ФСБ и ГРУ. В санкционный список вошли глава ГРУ Игорь Коробов, а также двое российских хакеров, которых США обвиняют в покушении на американскую избирательную систему, — Алексей Белан и Евгений Богачев.

Помимо этого, Госдепартамент США объявил, что в течение 72 часов из страны вышлют 35 российских дипломатов. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов. Власти США объявили, что взлом данных и их передача избирательному штабу Дональда Трампа привела к его победе на выборах.