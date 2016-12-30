Власти Украины намерены подать в международный суд иск против России о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, сообщил в интервью «Укринформу» замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

Замминистра рассказал, что иск по Большому договору между странами готовился в течение года. В документе говорится, что Россия «уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ».

«Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», — сказал Пристайко. По его словам, «пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить».

Пристайко отметил, что Киев не собирается разрывать договор, так как его наличие дает возможность продолжать судебные разбирательства с Россией.

В октябре стало известно, что Россия тоже не будет разрывать договор. Об этом говорилось в ответе министра иностранных дел России Сергея Лаврова депутатам Госдумы, на которое ссылались «Известия». Собеседник издания называл инициативу о денонсации договора «не вполне обоснованной».

Подписанный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной закрепил принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. В 2008 году документ был автоматически продлен на 10 лет.