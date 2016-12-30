Лефортовский районный суд Москвы отменил решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении Игоря Трунова статуса адвоката и постановил восстановить его в статусе, передает РАПСИ. Таким образом суд удовлетворил иск юриста к адвокатской палате.

После заседания адвокат сообщил, что собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса «злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации».

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Трунов требовал отменить заключение Квалификационной комиссии палаты от 21 сентября. Решение было принято из-за дисциплинарного проступка. По словам самого адвоката, речь шла о его общественной деятельности. «Я выступал на пресс-конференции и говорил о проблемах, которые существуют в обществе, в частности о коррупции в адвокатуре. Именно это выступление на публичной площадке Совет признал дисциплинарным проступком на основании кодекса профессиональной деятельности», — утверждал он ранее.

Трунов представлял в суде родственников погибших при теракте в театральном центре на Дубровке, жертв взрыва самолета «Когалымавиа» в Египте и теракта в «Домодедово». В ноябре его задержали из-за дела о якобы вымогательстве денег у Филиппа Кирокорова.