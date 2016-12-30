Среди дипломатов, которых Госдепартамент, выслал из США, попали сотрудники диппредставительств, которые работают только два месяца, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия такого решения — это данные спецслужб, якобы российские дипломаты участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называется 2015 год и весна 2016 года. В список дипломатов и дипломатических миссий на территории США попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца», — цитирует ее Интерфакс.

Захарова задалась вопросом, каким образом они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, учитывая, что действия, из-за которых дипломатов выслали, совершались до их назначения.

Накануне США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско. Российских дипломатов и членов их семей вывезут из США спецбортом.

США ввели санкции в отношении шести человек, в том числе главы ГРУ Игоря Коробова, а также двух российских хакеров, которых обвиняют в покушении на американскую избирательную систему, — Алексея Белана и Евгения Богачева. Санкции также наложены на ФСБ и ГРУ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Путину в ответ выслать из страны 35 американских дипломатов, однако Путин отказался.